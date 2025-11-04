Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
Schaeffler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung der Margen und Barmittelzuflüsse zeuge von Erfolgen der Effizienzmaßnahmen und vermutlich auch den Fortschritten in der Integration von Vitesco Technologies, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Nach ihrem guten Lauf hätten es die Aktien schwer, die Aussichten insbesondere durch humanoide Roboter blieben aber eine Stütze./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.80 €
Abst. Kursziel*:
17.56%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.71 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.23%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
03.11.25
|SDAX aktuell: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
03.11.25
|Schwacher Handel: SDAX gibt nach (finanzen.ch)
03.11.25