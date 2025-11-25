RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
25.11.2025 14:58:05
EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Gessler, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Strasse 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.renk.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102034 25.11.2025 CET/CEST
Analysen zu RENK
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
