|Tops & Flops
|
03.01.2026 02:41:00
Rohstoffe im Dezember 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Weitere Links:
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’458.87
|10’850.01
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’538.44
|3’363.82
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’567.83
|3’397.97
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|673.24
|634.73
|Goldbarren 250 g - philoro
|28’139.64
|27’149.95
|Silber CombiBar® 100 g
|313.85
|208.26
|Silber Maple Leaf 1 oz
|70.90
|56.96
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’133.48
|1’814.62
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.