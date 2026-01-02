Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank

Um 09:28 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,92 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'522 Punkten steht. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,88 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199'935 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 33,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 16,29 EUR fiel das Papier am 02.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 15.11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 16.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften

Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist

Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings