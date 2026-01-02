Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’328 0.3%  Bitcoin 71’021 1.0%  Dollar 0.7924 0.0%  Öl 60.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
So bewegen sich Dollar, Franken und Euro am Freitag
Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Suche...

Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Versiegelungen 02.01.2026 21:00:36

Alcon-Aktie: Rückruf von OP-Sets gestartet

Alcon-Aktie: Rückruf von OP-Sets gestartet

Der Augenheilkonzern Alcon hat eine Rückrufaktion gestartet.

Alcon
63.26 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen
Laut einer Mitteilung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA hat Alcon einen Brief an Kunden verschickt. Darin werden diese aufgefordert, bestimmte Sets für Augenoperationen aus dem Verkehr zu ziehen.

Bestimmte Chargen enthielten möglicherweise Beutel mit unvollständigen Versiegelungen, wodurch die Sterilität beeinträchtigt sein könnte, so die FDA. Die Verwendung nicht steriler chirurgischer Produkte könne das Risiko einer mikrobiellen Kontamination und einer anschliessenden Augeninfektion erhöhen, die eine zusätzliche medizinische Behandlung erforderlich machen könnte.

Alcon selber hat laut FDA bis zum 18. Dezember keine schweren Verletzungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Problem gemeldet.

cf/

Zürich (awp)

Weitere Links:

Alcon-Aktie verliert: ISS empfiehlt nun Zustimmung zur Alcon-Offerte für STAAR

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com