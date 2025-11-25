PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
25.11.2025 18:12:03
EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102036 25.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu PUMA SE
18:12
|EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, buy (EQS Group)
|
18:12
|EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, Kauf (EQS Group)
24.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
21.11.25
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
21.11.25
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
20.11.25
|EQS-DD: PUMA SE: Andreas Hubert, buy (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
