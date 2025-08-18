|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 12:16:23
EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 11. Zwischenmeldung
Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 15. August 2025 wurden insgesamt 80.830 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.
Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 15. August 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.475.559 Stück.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (fn.de/aktienrueckkauf).
Hamburg, im August 2025
freenet AG
Der Vorstand
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185226 18.08.2025 CET/CEST
