Top News
Porsche-Aktie sinkt nach Gewinnwarnung
D-Wave Quantum-Aktie legt wieder zu: Rekordhoch erneut in Reichweite
Plug Power-Aktie setzt Aufschwung fort
Intel-Aktie trotzdem leichter: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
Prognose gesenkt: VW-Aktie unter Druck nach Porsche-Neuausrichtung
Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

19.09.2025 22:08:43

Prognose gesenkt: VW-Aktie unter Druck nach Porsche-Neuausrichtung

Volkswagen muss wegen der Neuausrichtung der Modellpalette mit neuen Verbrennerautos bei Porsche eine Milliarden-Belastung verbuchen und deswegen auch die Renditeprognose für 2025 kassieren.

Volkswagen
9.50 EUR -3.06%
Kaufen Verkaufen
Die Umsatzrendite im VW-Konzern dürfte 2025 nur noch zwischen 2 bis 3 Prozent liegen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bisher wurden 4 bis 5 Prozent erwartet.

Den Netto-Cashflow im Konzernbereich Automobile erwartet VW den weiteren Angaben zufolge nun bei nur noch bei rund 0 Milliarden nach bisher 1 Milliarden bis 3 Milliarden Euro. Für die Nettoliquidität erwartet Volkswagen nun einen Wert von rund 30 Milliarden nach bis 33 Milliarden Euro. Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert bestehen (in der Grössenordnung des Vorjahres).

Wegen der Kursänderung bei Porsche, an der VW massgeblich beteiligt ist, ergebe sich für den Wolfsburger Konzern eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund 3 Milliarden Euro. Zudem ergebe sich aufgrund der Absenkung der Jahresprognose von Porsche und der Folgeeffekte auf VW-Konzernebene aus der Anpassung eines Fahrzeugprojektes ein einmaliger Effekt von rund minus 2,1 Milliarden Euro auf das operative Ergebnis des Volkswagen Konzerns 2025. In Summe wirkten sich die beiden Sachverhalte mit rund 5,1 Milliarden Euro belastend auf das operative Ergebnis von VW aus.

Porsche hatte kurz vor VW angekündigt, die Produktpalette um Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor zu ergänzen und die bisher vollelektrisch geplante neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne bei Markteinführung zunächst ausschliesslich als Verbrenner und Plug-in-Hybrid anzubieten.

Die VW-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 94,98 Euro.

DJG/kla/cln

DOW JONES

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀

Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.

Themen im Video:
🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar

Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’611.73 19.87 BHPSRU
Short 12’936.70 12.89 B1LSOU
Short 13’383.66 8.72 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’109.67 19.09.2025 17:31:32
Long 11’633.08 19.55 SSTBSU
Long 11’348.51 13.62 BZ9S1U
Long 10’850.25 8.78 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

