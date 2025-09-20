Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Elma Electronic Aktie

Umbau 20.09.2025 06:13:00

Elma-Aktie: Elma beginnt mit Neubau der Konzernzentrale

Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic beginnt in der kommenden Woche mit dem bereits angekündigten Umbau des Hauptsitzes in Wetzikon.

Baustart für die Erneuerung des Elma Electronic-Hauptsitzes sei der 22. September 2025, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Investition von 40 Millionen Franken soll die Wachstumsstrategie des Unternehmens stützen, welche auf der zunehmenden Nachfrage nach Systemlösungen in Europa fusse. Ausserdem sei sie ein Bekenntnis zum Standort Schweiz.

cf/mk

Wetzikon (awp)

