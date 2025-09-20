Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Umbau
|
20.09.2025 06:13:00
Elma-Aktie: Elma beginnt mit Neubau der Konzernzentrale
Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic beginnt in der kommenden Woche mit dem bereits angekündigten Umbau des Hauptsitzes in Wetzikon.
Elma ElectronicBaustart für die Erneuerung des Elma Electronic-Hauptsitzes sei der 22. September 2025, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Investition von 40 Millionen Franken soll die Wachstumsstrategie des Unternehmens stützen, welche auf der zunehmenden Nachfrage nach Systemlösungen in Europa fusse. Ausserdem sei sie ein Bekenntnis zum Standort Schweiz.
1220.00 CHF 1.67%
cf/mk
Wetzikon (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: ELMA Electronic AG