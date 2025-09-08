freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2025 11:37:53
EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: freenet AG
/ Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 14th Interim Report
Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 14th Interim Report
On 4 June 2025, freenet AG commenced the share buyback started by way of the notification of 3 June 2025 in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. a of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 1 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 (share buyback programme 2025).
Between 1 September 2025 and 5 September 2025, a total of 67,121 shares (ISIN DE000A0Z2ZZ5) were bought back.
The buyback was implemented exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) under the lead of a bank which will make its decisions on the exact timing of the acquisition of the shares within periods specified by the company independently and without being influenced by the company.
In the period from 1 September 2025 to 5 September 2025, the daily number of shares bought back, the average share price and the aggregated volume totaled:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback program since 4 June 2025 up to, and including, 5 September 2025 amounts to 1,695,372.
Detailed transaction information pursuant to Art. 2 Para. 3 Delegated Regulation (EC) No 2016/1052 can be found on the website of freenet AG under the section Investor Relations (fn.de/sharebuyback).
Hamburg, September 2025
freenet AG
The Executive Board
08.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2194314 08.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu freenet AG
|
11:37
|EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:37
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI mit Verlusten -- DAX begrüsst Handelswoche mit Aufschlägen -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägen unterdessen Gewinne das Bild. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}