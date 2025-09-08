Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bernstein Research: Market-Perform für Siemens-Aktie
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?
Goldpreis weiter im Höhenflug - Neuer Rekord über 3'600 US-Dollar
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen
08.09.2025 11:37:53

EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information

freenet
26.66 CHF 2.81%
EQS Post-admission Duties announcement: freenet AG / Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 14th Interim Report
freenet AG: Release of a capital market information

08.09.2025 / 11:37 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 14th Interim Report

 

On 4 June 2025, freenet AG commenced the share buyback started by way of the notification of 3 June 2025 in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. a of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 1 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 (share buyback programme 2025).

 

Between 1 September 2025 and 5 September 2025, a total of 67,121 shares (ISIN DE000A0Z2ZZ5) were bought back.

 

The buyback was implemented exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) under the lead of a bank which will make its decisions on the exact timing of the acquisition of the shares within periods specified by the company independently and without being influenced by the company.

 

In the period from 1 September 2025 to 5 September 2025, the daily number of shares bought back, the average share price and the aggregated volume totaled:

 

Date Shares bought back Average share price (in EUR) Aggregated volume  (in EUR)
01.09.2025 14,059 28.5871 € 401,906.04 €
02.09.2025 13,663 28.3420 € 387,236.75 €
03.09.2025 14,216 28.3279 € 402,709.43 €
04.09.2025 14,246 28.4312 € 405,030.88 €
05.09.2025 10,937 28.2258 € 308,705.57 €
Total 67,121 28.3903 € 1,905,588.67 €

 

The total number of shares purchased in the context of the share buyback program since 4 June 2025 up to, and including, 5 September 2025 amounts to 1,695,372.

 

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 Para. 3 Delegated Regulation (EC) No 2016/1052 can be found on the website of freenet AG under the section Investor Relations (fn.de/sharebuyback).

 

Hamburg, September 2025

 

freenet AG

The Executive Board


08.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Hamburg
Germany
Internet: www.freenet.ag

 
End of News EQS News Service

2194314  08.09.2025 CET/CEST

05.09.25 freenet Buy Warburg Research
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
15.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
08.08.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
