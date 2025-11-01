|Wertzuwachs oder -verlust?
|
01.11.2025 11:03:08
Wie viel Wert mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 31.10.2024 kostete VeChain 0.021169 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 4’723.98 VeChain in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 31.10.2025 bei einem VET-USD-Kurs von 0.015608 USD 73.73 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 26.27 Prozent.
Bei 0.015564 USD erreichte VET am 30.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
