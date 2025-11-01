So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Internet Computer kostete am 31.10.2024 7.848 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’274.29 ICP im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 31.10.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 2.944 USD 3’751.29 USD wert gewesen. 2Damit hätte sich die Investition um 62.49 Prozent vermindert.

Bei 2.891 USD erreichte der Coin am 30.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net