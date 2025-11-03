Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’364 -0.4%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9308 0.3%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 4’002 0.0%  Bitcoin 86’737 -2.6%  Dollar 0.8076 0.4%  Öl 65.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 18:53:13

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Commerzbank
29.70 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 18:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 03. November 2025
Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschliesslich 31. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.913.573 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
27.10.2025  589.257 30,5469
28.10.2025  592.824 30,3631
29.10.2025  580.111 31,0285
30.10.2025  578.870 31,0950
31.10.2025  572.511 31,4404

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschliesslich 31. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 15.753.740 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
 

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223050  03.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Commerzbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten