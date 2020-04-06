Commerzbank 29.62 CHF 0.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte einen Vorsteuergewinn von 986 Millionen Euro ausweisen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie nahm nur kleinere Änderungen an ihren Prognosen vor und erhöhte dabei die Schätzungen für den Zinsüberschuss der kommenden Jahre./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT



