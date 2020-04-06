Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
3.43CHF
-3.49CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
14.10.2025 14:06:46
Commerzbank Sector Perform
Commerzbank
29.62 CHF 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte einen Vorsteuergewinn von 986 Millionen Euro ausweisen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie nahm nur kleinere Änderungen an ihren Prognosen vor und erhöhte dabei die Schätzungen für den Zinsüberschuss der kommenden Jahre./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Commerzbank
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
30.71 €
Abst. Kursziel*:
7.46%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
30.81 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
