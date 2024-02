LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 10,50 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den am vergangenen Donnerstag vorgelegten Zahlen für 2023 nahm Analyst Krishnendra Dubey in einer am Montag vorliegenden Studie geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die Änderungen gingen in erster Linie auf den Ausblick zurück, den das Finanzinstitut gegeben habe und auch auf die aktualisierten Zinserwartungen, schrieb er./ck/mis;