Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’510 -1.5%  SPI 17’181 -1.6%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’762 -2.1%  Euro 0.9235 -0.4%  EStoxx50 5’571 -1.4%  Gold 4’336 0.2%  Bitcoin 82’868 -3.2%  Dollar 0.7889 -0.5%  Öl 60.4 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
European Lithium-Aktie weiter vom Handel ausgesetzt: Erneuter Verkauf von CRML-Anteilen sorgt für Aufsehen
Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal
HELLA-Aktie tiefer: Innovative Radarsensoren stützen Umsatzentwicklung
Merck-Aktie trotzdem rot: Kooperation mit US-Regierung stärkt IVF-Geschäft
Volvo-Aktie in Rot: Verluste im dritten Quartal - Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet
Suche...

Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

3.43
CHF
-3.49
CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 09:28:39

Commerzbank Hold

Commerzbank
29.11 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Commerzbank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29.72 € 		Abst. Kursziel*:
2.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.88%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse