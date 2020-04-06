Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
3.43CHF
-3.49CHF
-50.46 %
06.04.2020
SWX
17.10.2025 09:28:39
Commerzbank Hold
Commerzbank
29.11 CHF -1.70%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Commerzbank
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
30.40 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
29.72 €
Abst. Kursziel*:
2.29%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
29.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.88%
Analyst Name::
Andreas Pläsier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
