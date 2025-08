EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an



05.08.2025

Beiersdorf passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an Der Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, hat heute vor dem Hintergrund der jüngst verzeichneten schwierigeren Marktbedingungen beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2025 anzupassen. Für 2025 erwartet Beiersdorf nunmehr ein organisches Umsatzwachstum im Unternehmensbereich Consumer von 3-4 % (bisher: 4-6 %) und im Konzern von ungefähr 3 % (bisher: 4-6 %); dies liegt jeweils unter der aktuellen Kapitalmarkterwartung. Für den Unternehmensbereich tesa wird die bisherige Prognose mit einem organischen Umsatzwachstum von 1-3 % bestätigt. Im Hinblick auf die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte wird im Unternehmensbereich Consumer für 2025 ein Anstieg um 20 Basispunkte über dem Vorjahresniveau erwartet (bisher: 50 Basispunkte über Vorjahr; Vorjahr Consumer: 13,4 %); auch dieser Wert liegt unter der aktuellen Kapitalmarkterwartung. Die bisherigen Prognosen für den Konzern (leicht über Vorjahr; Vorjahr Konzern: 13,9 %) und für den Unternehmensbereich tesa (etwa 16 %) werden bestätigt. Der weltweite Hautpflegemarkt verzeichnete insbesondere im zweiten Quartal und auch im Juli 2025 ein schwächeres Wachstum als erwartet. In Anbetracht der starken Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte erwartet Beiersdorf eine Verbesserung für den Rest des Jahres. Der Vorstand hat entschieden, die geplanten Investitionen in den Unternehmensbereich Consumer weiter umzusetzen, um den Erfolg der Produkteinführungen sicherzustellen. Mit Blick auf die bisherige Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 hat Beiersdorf die folgenden Ergebnisse erreicht: Im zweiten Quartal 2025 erzielte der Unternehmensbereich Consumer ein organisches Umsatzwachstum von 1,5 %, der Unternehmensbereich tesa einen Umsatzrückgang von -3,7 % und der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 0,6 %. Damit lag das organische Umsatzwachstum des Unternehmensbereichs Consumer im ersten Halbjahr 2025 bei 1,9 % (4.330 Mio. Euro), des Unternehmensbereichs tesa bei 3,0 % (858 Mio. Euro) und des Konzerns bei 2,1 % (5.188 Mio. Euro). Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte belief sich im Unternehmensbereich Consumer im 1. Halbjahr 2025 auf 16,0 %, im Unternehmensbereich tesa auf 16,9 % und im Gesamtkonzern auf 16,1 %. Der Halbjahresbericht Januar-Juni 2025 wird am 6. August 2025 veröffentlicht.

Fax: +49 (40) 4909 18 5000 Kontakt:Christopher SheldonHead of Investor RelationsTel.: +49 (40) 4909 5000Fax: +49 (40) 4909 18 5000



