EON SE-Analyse: Hold-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 10:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16.19 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1.17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 187’187 Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2025 um 49.4 Prozent. Am 12.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

