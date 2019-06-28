E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Hold
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.08%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
