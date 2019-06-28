E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15.11 €
|
Abst. Kursziel*:
12.51%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
