E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

10.61
CHF
-0.07
CHF
-0.64 %
28.06.2019
SWX
08.09.2025 07:30:17

EON SE Market-Perform

E.ON
13.77 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15.11 € 		Abst. Kursziel*:
12.51%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse