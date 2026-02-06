Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

06.02.2026 06:48:00

Enel-Aktie: Umsatz gestiegen und mehr verdient

Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert.

Enel
8.67 CHF -0.60%
Der Erlös von Enel legte um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hiess es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung ausserhalb Italiens mehr als kompensiert worden.

ROM (awp international)

