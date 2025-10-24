Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Beiersdorf-Analyse im Fokus
|
24.10.2025 16:37:44
DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für Beiersdorf-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Thomas Maul, der das Beiersdorf-Papier näher betrachtet hat.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Das Wachstum der Kernmarke Niveau habe im dritten Quartal enttäuscht, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er merkte aber zugleich an, dass die Einführung eines innovativen Anti-Aging-Produkts im September für einen Umsatzschub gesorgt habe. Von einer leichten Senkung der Consumer-Wachstumsprognose für 2025 habe sich der Kapitalmarkt kaum überrascht gezeigt. 2026 sollten auch Effizienzmassnahmen und eine sorgsame Preispolitik eine Wachstumsbeschleunigung ermöglichen.
Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Beiersdorf-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.3 Prozent auf 95.10 EUR abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 185’950 Beiersdorf-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 22.7 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13:14
|EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:04
|Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
|
23.10.25
|KORREKTUR: Beiersdorf-CEO: Warten mit möglicher La-Prairie-Preiserhöhung wegen Zöllen (Dow Jones)
Analysen zu Beiersdorf AG
|15:49
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15:49
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15:49
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Wall Street in Grün -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kommt kaum vom Fleck. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.