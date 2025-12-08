TKMS-Aktie fester: Starkes Wachstum verbucht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen vorgelegt 08.12.2025 07:38:40

Das Marineschiffbauunternehmen TKMS ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich und profitabel gewachsen. Die Erwartungen wurden übertroffen.

Der Umsatz kletterte dank Fortschritten beim Bau von drei U-Booten und einem starken Anstieg in der Schiffselektronik um 9,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie die seit Oktober börsennotierte Thyssenkrupp-Tochter in Kiel mitteilte. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 53 Prozent und übertraf mit 131 Millionen Euro die Analystenprognose von 120 Millionen Euro deutlich. Die entsprechende Marge erreichte 6 Prozent.

Mittelfristig hat das Unternehmen, dessen Aktie in Kürze in den MDAX aufgenommen wird, sich mehr als 7 Prozent Marge vorgenommen. TKMS geht den Angaben zufolge davon aus, dass sich die Profitabilität im neuen Geschäftsjahr 2025/26 weiter verbessern wird. Das bereinigte EBIT wird im neuen Jahr zwischen 100 und 150 Millionen Euro erwartet, der Umsatz abhängig von projektspezifischen Entwicklungen wird in einer Spanne erwartet, die von bis zu 1 Prozent unter dem Vorjahr bis 2 Prozent über Vorjahr reicht.

TKMS hatte Ende September einen Auftragsbestand von 18,2 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Um das Wachstum zu bewältigen, will TKMS für 200 Millionen Euro in den Werftenstandort Wismar investieren. Nach höheren Vorauszahlungen für Grossprojekte belief sich der Free Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 784 (Vorjahr: 355) Millionen Euro.

Eine Dividende will das Unternehmen erst für das jetzt laufende Geschäftsjahr zahlen. 30 bis 50 Prozent des Nettokonzerngewinns 2025/26 sollen Anfang 2027 ausgeschüttet werden. Im abgelaufenen Jahr belief sich der Überschuss auf 108 Millionen Euro, das sind 20 Millionen mehr als im Vorjahr.

Die TKMS-Aktie steigt in Frankfurt zeitweise um 0,65 Prozent auf 68,00 Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 01:23 ET (06:23 GMT)

DOW JONES

