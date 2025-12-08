Boeing Aktie 913253 / US0970231058
162.18CHF
-2.12CHF
-1.29 %
09:00:11
BRXC
10.12.2025 08:48:22
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für den November mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Lieferzahl von 44 Maschinen decke sich mit der Markterwartung, schrieb Ken Herbert am Dienstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 200.37
Abst. Kursziel*:
24.77%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 200.27
Abst. Kursziel aktuell:
24.83%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
