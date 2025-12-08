Boeing 162.18 CHF -1.29% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für den November mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Lieferzahl von 44 Maschinen decke sich mit der Markterwartung, schrieb Ken Herbert am Dienstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:35 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.