Deutsche Bank und Siemens Energy steigen in EURO STOXX 50 auf - Aktien im Minus

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.

Im XETRA-Handel tendieren die Papiere der Deutschen Bank zeitweise 1,46 Prozent tiefer auf 29,77 Euro, während Siemens Energy-Aktien um 4,35 Prozent nachgeben auf 85,72 Euro. Für Rheinmetall geht es indes um 0,03 Prozent runter auf 1'748,00 Euro. Nokia-Aktien verlieren in Helsinki 0,62 Prozent auf 3,68 Euro, Stellantis-Papiere sinken um 0,92 Prozent auf 8,16 Euro, Pernod Ricard-Titel steigen an der EURONEXT Paris um 1,39 Prozent auf 99,54 Euro. BBVA-Titel verlieren in Madrid zeitweise um 0,42 Prozent auf 15,54 Euro, BASF geben via XETRA um 0,24 Prozent nach auf 45,21 Euro und Mercedes-Benz verlieren 0,54 Prozent auf 53,45 Euro.

