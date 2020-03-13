Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
28.35CHF
-25.30CHF
-47.16 %
13.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.09.2025 12:00:48
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group
49.73 CHF 0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dabei sei es vor allem um die Erneuerung des Produktzyklus gegangen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Stuttgarter dürften diese dazu nutzen, sukzessive die Preislücke zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen zu schließen./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53.00 €
|
Abst. Kursziel*:
28.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.01%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse