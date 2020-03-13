Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’312 -0.5%  SPI 17’050.7200 -0.4%  Dow 45’400.9 -0.5%  DAX 23’731 0.6%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’344 0.5%  Gold 3’617 0.8%  Bitcoin 89’044 0.2%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 66.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen
BKW-Aktie mit leichtem Plus: BKW übernimmt deutschen Flexibilitätsanbieter Südvolt
RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

28.35
CHF
-25.30
CHF
-47.16 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 12:00:48

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
49.73 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dabei sei es vor allem um die Erneuerung des Produktzyklus gegangen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Stuttgarter dürften diese dazu nutzen, sukzessive die Preislücke zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen zu schließen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53.00 € 		Abst. Kursziel*:
28.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.01%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse