NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dabei sei es vor allem um die Erneuerung des Produktzyklus gegangen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Stuttgarter dürften diese dazu nutzen, sukzessive die Preislücke zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen zu schließen./rob/gl/tih;