16.10.2025 19:45:40
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Von Lara Seligman und Meridith McGraw
DOW JONES--US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Worten bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest zu Gesprächen über die Beendigung des Ukrainekriegs treffen. Vereinbart wurde das Treffen in der ungarischen Hauptstadt während eines Telefonats der beiden Staatsoberhäupter, das einen Tag vor Trumps Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus stattfand.
"Ich habe soeben mein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beendet, und es war ein sehr produktives Gespräch", schrieb Trump auf Truth Social. Am Ende des Telefonats hätten sich die beiden Staatsoberhäupter darauf verständigt, nächste Woche ein Treffen zwischen hochrangigen Beratern unter der Leitung von US-Aussenminister Marco Rubio zu vereinbaren. Danach werde es ein persönliches Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest geben, fügte Trump hinzu.
Trumps Äusserung, das Gespräch mit Putin sei "produktiv" gewesen, scheint die Aussichten zu dämpfen, dass die USA der Ukraine ein leistungsfähiges neues Waffensystem liefern werden.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
