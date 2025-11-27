DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 14.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Commerzbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70.175 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 34.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’417.54 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 141.75 Prozent gesteigert.

Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.71 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

