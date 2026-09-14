Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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14.09.2026 16:08:22
Das Amazon-Paradoxon
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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