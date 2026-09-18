Amazon Aktie News: Amazon legt am Nachmittag zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'442 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 254,49 USD. Bei 253,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'969'677 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 13,72 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 22,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 12,77 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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