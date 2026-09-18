Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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18.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 253,07 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 253,07 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'484 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 255,40 USD. Bei 253,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9'577'690 Amazon-Aktien.
Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200.61 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,77 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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