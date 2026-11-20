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20.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 7,07 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 7,07 USD. In der Spitze büsste die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 6,96 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'062'380 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,39 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 358,06 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.
Für D-Wave Quantum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 10.11.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,41 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden.
D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.04.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,293 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 20.11.2026
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