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Chainlink wurde am 26.11.2025 bei 13.46 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 743.06 Chainlink. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (9.264 USD), wäre die Investition nun 6’883.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31.16 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 7.185 USD. Am 28.09.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.43 USD.

Redaktion Finanzen.net