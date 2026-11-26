Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag fulminant in die Sitzung gestartet. Der Treiber für die trotz des wieder aufgetauchten Zoll-Gespensts steigenden Kurse ist insbesondere die spektakuläre Kehrtwende der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in den USA. Nach massiven Verlusten zu Beginn - der Nasdaq lag im Tagestief beinahe 5 Prozent im Minus - kam es in der zweiten Handelshälfte zu einem selten gesehenen Aufschwung. Die Nasdaq-Aktien verloren letztlich weniger als 1 Prozent und der Dow Jones schloss nach einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte per Saldo knapp im Plus. Wegen des US-Feiertages "Thanksgiving" könnten sich die Nerven der Investoren vor dem Wochenende etwas beruhigen.

Wieder aufgetaucht ist an den Märkten aber wie erwähnt das "neue alte Thema" der Zoll-Ankündigungen aus den USA. Seit gestern sei das Thema wieder präsenter, heisst es in Marktreisen. Allzu hohe Wellen schlägt es aber vorerst noch nicht. Denn kurzfristig dürften sich die Zollsätze für die einzelnen Länder kaum ändern, zumal dazu auch noch Verhandlungen folgen werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens möglicher Zollaufschläge sei noch unklar, meint dazu etwa die Commerzbank.

Der SMI zieht gegen 09.15 Uhr um 1,01 Prozent auf 14'813,65 Punkte an. Alle SMI-Aktien legen dabei zu. Der Mid-Cap-Index SMIM rückt um 0,96 Prozent auf 3154,08 Punkte vor und der breite SPI um +0,99 Prozent auf 20'586,33 Punkte.

Ölpreis mit kräftigem Aufschwung

Die Sorgen um neue Eskalationen in Nahen Osten, nachdem es erneut zu Explosionen auf Öltankern gekommen sein soll, hinterlassen derweil deutliche Spuren bei den Ölpreisen. Nachdem am Vortag im Tief noch etwas über 89 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent bezahlt wurden, schnellten die Preise im Tagesverlauf und in der Nacht auf Donnerstag auf mittlerweile rund 95 Dollar in die Höhe.

Von der beeindruckenden Erholung der Tech-Werte in den USA profitieren auch die hiesigen Aktien. So ziehen unter den Top-50 ABB (+2,5%) und VAT (+2,0%) im frühen Geschäft klar an, wenn auch die Höchststände unmittelbar nach Eröffnung nicht ganz gehalten werden.

Im breiteren Markt rücken Comet (+3,5%), Huber+Suhner (+2,5%) oder Inficon (+2,4%) deutlich vor. AMS Osram werden um 4,1 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Übereinkunft mit Samsung profitieren, die den Kurs am Mittwoch bereits um beinahe 7 Prozent nach oben getrieben hat.

Bei den Blue Chips gehören auch Amrize (+2,3%) und Holcim (+1,5%) zu den klaren Gewinnern oder auch Richemont (+2,1%) und UBS (+1,9%).

Massiv bergab geht es im breiten Markt für Bachem (-10%) im Vorfeld eines Investorentags. Die neu vorgestellten Mitelfristziele überzeugen die Investoren nicht. Auch Orior (-7,7%) stehen nach einer Gewinnwarnung unter Abgabedruck.

cf/hr