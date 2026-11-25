Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 7,02 USD. In der Spitze legte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 7,02 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,39 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2'114'615 Aktien.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 361,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 6,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten D-Wave Quantum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 3.74 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.04.2027 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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