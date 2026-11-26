Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag kräftig zu. Beflügelt werden die Kurse von einer selten gesehenen Aufholjagd der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in Europa. So hat der Nasdaq ein zwischenzeitliches Minus von beinahe 5 Prozent auf noch unter 1 Prozent gedrückt und der Dow Jones hatte sich mit einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte noch knapp ins Plus vorgeschoben. In Marktkreisen werden die heftigen Kursausschläge eher als temporärer Schluckauf gesehen, denn als Ende des Börsenbooms. Mit Blick auf die KI- und Tech-Aktien meint ein Händler, dass sich nach der Korrektur der zweiten Jahreshälfte nun in einer zweiten Phase die tatsächlichen Gewinner der KI-Technologie herauskristallisieren würden. Weil die US-Börsen am Berichtstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen bleiben, könnte sich das Geschehen vor dem Wochenende nun beruhigen.

Wieder aufgetaucht ist an den Märkten das "neue alte Thema" der Zoll-Ankündigungen aus den USA. Seit gestern sei das Thema wieder präsenter, heisst es in Börsenkreisen. Allzu hohe Wellen schlägt es aber vorerst noch nicht. Denn kurzfristig dürften sich die Zollsätze für die einzelnen Länder kaum ändern, zumal dazu auch noch Verhandlungen folgen werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens möglicher Zollaufschläge sei zudem noch unklar, schreibt dazu etwa die Commerzbank.

Der SMI steht gegen 11.15 Uhr 1,10 Prozent höher bei 14'825,85 Punkten. Bis auf Sandoz notieren alle SMI-Titel im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 1,39 Prozent hinzu auf 3198,06 Punkte und der breite SPI 1,16 Prozent auf 20'825,98 Punkte.

Ölpreis mit kräftigem Aufschwung

Bewegung gibt es zurzeit auch am Ölmarkt. Die Sorgen um neue Eskalationen in Nahen Osten, nachdem es erneut zu Explosionen auf Öltankern gekommen sein soll, hinterlassen deutliche Spuren. Nachdem am Vortag im Tief noch etwas über 89 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent bezahlt wurden, schnellten die Preise im Tagesverlauf und in der Nacht auf Donnerstag zeitweise auf über 96 Dollar in die Höhe, derzeit werden knapp 94 Dollar verlangt.

Die massive Gegenbewegung vom Vortag bei den Tech-Werten der Nasdaq schlägt sich auch hier in Gewinnen nieder. So legen unter den Top-50 Logitech (+3,2%), ABB (+2,8%) und VAT (+2,8%) kräftig zu.

Im breiteren Markt rücken Comet (+4,6%), Huber+Suhner (+3,6%) oder Inficon (+2,4%) überdurchschnittlich vor. AMS Osram werden um gut 10 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Übereinkunft mit Samsung profitieren, die den Kurs am Mittwoch bereits um beinahe 7 Prozent nach oben getrieben hat.

Baunahe Werte gesucht

Gesucht sind auch baunahe Aktien wie Amrize (+3,5%), Sika (+2,5%), Geberit (+1,4%) und Holcim (+1,8%). Letztere werden von einem wohlwollenden Kommentar der Bank Vontobel gestützt. Die Bank sieht intakte Chancen für einen guten Geschäftsverlauf im Schlussquartal und für anhaltenden Schwung dann auch im kommenden Jahr.

Die Schwergewichte hinken in der wieder risikofreudigeren Stimmung wie oft etwas hinterher. Novartis (+0,2%) und Nestlé (+0,4%) sind dabei noch weniger gefragt als die doch sehr soliden Roche (+1,0%).

Auch Zurich legen 1,0 Prozent zu, dies mit Hilfe einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Empfehlung "Buy" durch Octavian.

Givaudan (+1,6%) holen die Verluste nach der Bekanntgabe einer hohen Kartellbusse vom Vortag praktisch wieder auf.

Im breiten Markt stehen Bachem (-10%) nach der Bekanntgabe der neuen mittelfristigen Finanzziele unter Druck. Zwar stellt der Pharmazulieferer weiterhin ein zweistelliges Wachstum und eine steigende Profitabilität in Aussicht. Die Erwartungen der Analysten waren allerdings noch höher.

Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung fallen zudem Orior (-2,3%) klar zurück.

cf/hr