Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Laut Gartner gibt bis 2030 mehr als die Hälfte der Startups der Branche auf

IBM-Manager Scott Crowder rechnet mit einer kräftigen Konsolidierung

Von den drei Börsenwerten schaffte es nur IonQ in die Endrunde der DARPA

Erst vor kurzem warnte das weltweit führende Marktforschungsunternehmen Gartner vor einer breiten Marktbereinigung im Quantencomputing-Sektor bis 2030, nun bekommt diese These prominente Rückendeckung. Für Anleger der Branchengrössen D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti Computing rückt damit die Frage nach dem Überleben vor dem gross ausgelobten Wachstum in den Mittelpunkt.

Denn mit Scott Crowder, der als Vizepräsident bei IBM den Einsatz von Quantenrechnern bei Kunden vorantreibt, erwartet ausgerechnet ein Branchenkenner eine kräftige Konsolidierung im Sektor. Viele Anbieter würden auf der Hardwareseite ausscheiden, während auf der Softwareseite deutlich mehr Akteure hinzukämen.

Gartner hält den Markt für überfüllt

Laut Gartner dürfte der weltweite Umsatz mit Quantencomputing 2026 um knapp 23 Prozent auf rund 870 Millionen US-Dollar steigen und 2027 mit 1,1 Milliarden US-Dollar erstmals die Milliardenmarke überspringen. Doch gemessen an diesem Volumen halten die Analysten den Markt für überfüllt. Bis 2030 dürfte mehr als die Hälfte der Startups im Quantencomputing aufgeben müssen, weil tragfähige kommerzielle Erlöse ausbleiben und Kunden jene technischen Ansätze aussortieren, die kein fehlertolerantes Quantencomputing erreichen. Schmal bleibt zudem die Kundenbasis: Bis einschliesslich 2027 ist der Staat der grösste Abnehmer, erst ab 2028 sollen Banken, Finanzdienstleister und Versicherer die Führung übernehmen. Genau an der Fehlertoleranz, die Gartner zum Massstab der Auslese macht, setzt inzwischen auch die Kritik aus der Branche selbst an.

Fehlertoleranz wird zur Definitionsfrage

Wie Barron's berichtet, attestiert Crowder manchen Anbietern einen höheren Anteil an heisser Luft als anderen. Der Markt trenne diese Unternehmen noch nicht sauber voneinander, und das werde sich erst ändern, wenn Quantenrechner auf breiterer Basis echten Nutzen stiften. Noch deutlicher wird Barron's zufolge David Rivas, operativer Chef von Rigetti: Weil die US-Regierung bis 2028 einen wissenschaftlich relevanten Quantencomputer an einem nationalen Labor sehen will, würden manche Akteure schlicht neu definieren, was Fehlertoleranz bedeutet. Selbst Andy Ory, Chef des Startups QuEra, mahnt laut Barron's zur Nüchternheit und vergleicht einen Rechner des Jahrgangs 2028 mit einem Elektroauto von 100 Meilen Reichweite: alltagstauglich für kurze Wege, aber nicht für die Langstrecke.

Auch die Erfolgsmeldungen halten nicht immer, was sie versprechen. Forscher des Flatiron Institute bezweifeln laut Barron's die Vorteile gegenüber klassischen Rechnern, die IBM, Google und D-Wave für sich reklamieren. Ein Fortschritt von IonQ bei der Fehlerkorrektur stützte sich zudem auf simulierte Rauschmodelle statt auf echte Hardware. Für Anleger stellt sich damit umso drängender die Frage, welche der drei Börsenwerte die erwartete Auslese überstehen.

IonQ-Aktie mit Rückenwind aus Washington, Rigetti mit dickem Polster

Einen ersten Fingerzeig von aussen liefert die US-Forschungsbehörde DARPA. Wie sie Anfang Oktober mitteilte, rücken Atom Computing, Diraq, IBM und IonQ in die finale Stufe C ihrer Quantum Benchmarking Initiative auf, in der Microsoft und PsiQuantum bereits stehen. Geprüft wird, ob ein Ansatz bis 2033 einen Rechner hervorbringen kann, dessen Nutzen seine Kosten übersteigt. IonQ beziffert den potenziellen Wert seiner Vereinbarung auf bis zu 300 Millionen US-Dollar und baut zugleich sein Geschäft über Zukäufe aus: Für bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar übernimmt das Unternehmen den Cybersicherheitsspezialisten Elisity und bezahlt ausschliesslich mit eigenen Aktien.

D-Wave und Rigetti zählen dagegen nicht zu den Teilnehmern der Stufe C, auch wenn die DARPA weitere Aufnahmen in Aussicht stellt und betont, keinen Wettbewerb um Sieger auszurichten. Finanziell steht zumindest Rigetti solide da. Laut Bericht zum zweiten Quartal war das Unternehmen Ende Juni 2026 schuldenfrei und verfügte über liquide Mittel samt Wertpapieren von gut 541 Millionen US-Dollar. Dem stand im Quartal allerdings ein Umsatz von nur 5,1 Millionen US-Dollar bei einem operativen Verlust von 28,1 Millionen US-Dollar gegenüber. Das Polster verschafft Zeit, ersetzt aber nicht den Beweis zahlender Firmenkunden, auf die auch Rigetti-Chef Subodh Kulkarni laut Barron's setzt: Am Ende hätten kommerzielle Kunden das letzte Wort.

Aktien von D-Wave Quantum, IonQ & Rigetti Computing nach IBM-Warnung unter Druck

Dass sich IBM-Vizepräsident Crowder der jüngsten These von Gartner anschliesst, sorgt am Donnerstag für Skepsis innerhalb der Branche und am Markt. So geben die Aktien von D-Wave Quantum an der NASDAQ zeitweise um 1,65 Prozent auf 11,91 US-Dollar nach. IonQ-Papiere verlieren an der NYSE unterdessen 1,02 Prozent auf 31,95 US-Dollar, während Rigetti Computing an der NASDAQ mit minus 2,61 Prozent auf 11,74 US-Dollar am stärksten unter Druck gerät.

Was die Warnungen für Anleger und Branche bedeuten

Unterm Strich zeichnen Gartner und IBM kein Untergangsszenario, sondern das Bild einer Branche, die erwachsen wird. Der Markt wächst, nur reicht der Umsatz nicht für alle, die heute um ihn konkurrieren. Börsennotierte Anbieter wie D-Wave, IonQ und Rigetti sind dabei im Vorteil gegenüber privaten Startups ohne Kapitalpolster, denn sie können sich über die Börse finanzieren und schwächere Rivalen mit eigenen Aktien übernehmen. Genau darin liegt aber auch das Risiko für ihre Aktionäre, weil jede Kapitalmassnahme verwässert. Zugleich hat keiner der drei den Nachweis fehlertoleranter Rechner schon erbracht, an dem Gartner die Überlebenschancen festmacht.

Für die Bewertungen dürfte das bedeuten, dass der Markt die Anbieter künftig schärfer danach unterscheidet, wer Belege statt Ankündigungen liefert, und die Kurse der drei Werte sich stärker voneinander lösen. Den klarsten Indikator echter Nachfrage sieht Crowder in steigenden Auslieferungen von Quantensystemen. Genau darauf, auf den Anteil zahlender Firmenkunden und auf den Mittelabfluss dürften Anleger achten, wenn D-Wave, IonQ und Rigetti ihre Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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