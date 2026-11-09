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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: D-Wave Quantum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
D-Wave Quantum wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,58 Prozent auf 4,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum noch 3,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,310 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,6 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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