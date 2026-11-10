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10.11.2026 16:00:00
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Der Quantencomputing-Konzern D-Wave Quantum hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel.
Beim Quartalsumsatz wies der US-Konzern Einnahmen von 4,5 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelte sich das Geschäft etwas besser als von Experten avisiert: 16 Analysten hatten vorab durchschnittlich Erlöse von 4,4 Millionen US-Dollar auf dem Zettel gehabt, nachdem im Vorjahresquartal 3,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.
Nach Bekanntgabe des Zahlenwerks tendiert die D-Wave Quantum-Aktie an der NASDAQ zeitweise 7,72 Prozent tiefer bei 10,58 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Julia Walter, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
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