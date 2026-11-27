Um 16:28 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,4 Prozent auf 7,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 7,52 USD. Bei 7,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 983'183 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 32,39 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 330,65 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,15 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je D-Wave Quantum-Aktie. Am 10.11.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 USD je Aktie gewesen. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.04.2027 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,293 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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