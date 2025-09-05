CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
05.09.2025 19:29:00
CTS Eventim-Aktie leichter: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.
CTS EventimCTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
75.26 CHF -6.54%
Die CTS Eventim-Aktie verliert nach XETRA-Schluss via Tradegate aktuell 2,53 Prozent auf 82,80 Euro.
/nas/mis
HAMBURG (awp international)
