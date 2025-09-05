Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sesselwechsel 05.09.2025 19:29:00

CTS Eventim-Aktie leichter: Finanzvorstand verlässt Unternehmen

CTS Eventim muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO begeben.

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die CTS Eventim-Aktie verliert nach XETRA-Schluss via Tradegate aktuell 2,53 Prozent auf 82,80 Euro.

/nas/mis

HAMBURG (awp international)

