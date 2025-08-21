|Kurse + Charts + Realtime
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein enttäuschendes zweites Quartal hinter sich, was teilweise der Integration von Übernahmen geschuldet sei, schrieb Olivier Calvet in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er senkte seine Schätzungen für die Jahre bis 2029. Im weiteren Jahresverlauf und 2026 sollte sich die Geschäftsdynamik aber verbessern, so der Experte./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.45 €
|
Abst. Kursziel*:
39.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.30%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - CTS Eventim brechen ein (Dow Jones)
|
21.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert mittags (finanzen.ch)
|
21.08.25
|CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktienkurs sackt ab (AWP)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Warten auf Jackson Hole - CTS Eventim unter Druck (Dow Jones)