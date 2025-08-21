CTS Eventim 75.26 CHF -6.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



