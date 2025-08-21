|Kurse + Charts + Realtime
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei von Integrationskosten für Übernahmen und einem schwachen Festivalgeschäft geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Den Ausblick habe das Unternehmen betätigt, kalkuliere nun aber mit den unteren Bereichen seiner Zielspannen. Die Expertin passte ihre Schätzungen entsprechend nach unten an. Sie geht aber davon aus, dass steigende Ticketpreise die Umsatzentwicklung antreiben sollten. Die Ergebnisentwicklung könnte vom Fanartikelgeschäft und möglichen Zukäufen profitieren./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
82.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
79.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.47%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:52
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy (EQS Group)
|
09:52
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf (EQS Group)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - CTS Eventim brechen ein (Dow Jones)
|
21.08.25
|CTS Eventim-Aktie sackt heftig ab: CTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch (AWP)
|
21.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert mittags (finanzen.ch)