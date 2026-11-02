|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 18:49:22
CrowdStrike And Coreweave Expand Partnership For AI Integration
(RTTNews) - On Monday, CrowdStrike (CRWD) and CoreWeave (CRWV) expanded their strategic partnership to improve security for large-scale AI operations.
CoreWeave will offer CrowdStrike's Falcon cybersecurity platform and 24/7 managed security services to customers running critical AI workloads on its cloud.
CrowdStrike's Chief Business Officer Daniel Bernard said that as AI becomes increasingly important to businesses, it also faces growing cyber threats.
He added that the partnership with CoreWeave will bring enterprise-level cybersecurity protection to the cloud platform powering advanced AI systems.
On the Nasdaq, the shares for Crowdstrike were trading 0.84 percent down at $248.24.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
30.10.26
|CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.