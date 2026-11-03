Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100

Um 15:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.52 Prozent auf 28’135.50 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.342 Prozent auf 28’085.50 Punkte an der Kurstafel, nach 27’989.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’253.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’085.50 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30’807.93 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 28’776.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’972.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.62 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Astera Labs (+ 8.32 Prozent auf 248.79 USD), Sandisk (+ 6.63 Prozent auf 1’146.41 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.17 Prozent auf 495.64 USD), Nebius (+ 6.01 Prozent auf 149.89 USD) und Western Digital (+ 5.49 Prozent auf 357.17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Thomson Reuters (-11.03 Prozent auf 108.76 USD), Shopify A (-9.56 Prozent auf 141.28 USD), Keurig Dr Pepper (-4.43 Prozent auf 35.19 USD), Palantir (-3.92 Prozent auf 171.35 USD) und Cadence Design Systems (-3.91 Prozent auf 316.62 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4’905’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch