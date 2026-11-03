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NASDAQ 100 im Blick 03.11.2026 18:00:32

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbucht aktuell Zuwächse.

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.82 Prozent nach oben auf 28’218.71 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.342 Prozent höher bei 28’085.50 Punkten, nach 27’989.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 28’085.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28’307.90 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’807.93 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 28’776.80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’972.94 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.95 Prozent. 31’361.37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Monolithic Power Systems (+ 7.46 Prozent auf 1’336.70 USD), AppLovin (+ 5.78 Prozent auf 242.07 USD), Nebius (+ 5.42 Prozent auf 149.06 USD), Moderna (+ 4.82 Prozent auf 231.48 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.75 Prozent auf 489.03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Thomson Reuters (-7.18 Prozent auf 113.46 USD), Shopify A (-6.86 Prozent auf 145.50 USD), Keurig Dr Pepper (-4.96 Prozent auf 35.00 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3.31 Prozent auf 534.86 USD) und DoorDash (-3.25 Prozent auf 183.90 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10’084’240 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.491 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist mit 4.75 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Themen im Video:
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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AppLovin Corp 258.41 17.03% AppLovin Corp
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Micron Technology Inc. 625.93 -3.80% Micron Technology Inc.
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Monolithic Power Systems Inc. 1’002.52 -2.37% Monolithic Power Systems Inc.
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