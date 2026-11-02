NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Marktbericht
|
02.11.2026 22:33:57
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende
Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Handelstag.
Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.39 Prozent tiefer bei 27’989.82 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.621 Prozent auf 28’561.17 Punkte an der Kurstafel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27’967.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’753.39 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’274.20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 25’858.13 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 21.85 Prozent auf 671.64 USD), DoorDash (+ 6.19 Prozent auf 190.07 USD), Copart (+ 5.97 Prozent auf 31.93 USD), Marriott (+ 4.26 Prozent auf 416.30 USD) und Airbnb (+ 4.09 Prozent auf 171.11 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lumentum (-18.59 Prozent auf 684.40 USD), Marvell Technology (-12.72 Prozent auf 171.41 USD), Astera Labs (-11.22 Prozent auf 229.67 USD), Intel (-8.80 Prozent auf 59.97 USD) und CoreWeave (-8.60 Prozent auf 50.15 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’670’297 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.493 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|27’989.82
|-1.39%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.