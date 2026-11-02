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NASDAQ 100-Marktbericht 02.11.2026 22:33:57

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Handelstag.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.39 Prozent tiefer bei 27’989.82 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.621 Prozent auf 28’561.17 Punkte an der Kurstafel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 27’967.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’753.39 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’274.20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 25’858.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 21.85 Prozent auf 671.64 USD), DoorDash (+ 6.19 Prozent auf 190.07 USD), Copart (+ 5.97 Prozent auf 31.93 USD), Marriott (+ 4.26 Prozent auf 416.30 USD) und Airbnb (+ 4.09 Prozent auf 171.11 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lumentum (-18.59 Prozent auf 684.40 USD), Marvell Technology (-12.72 Prozent auf 171.41 USD), Astera Labs (-11.22 Prozent auf 229.67 USD), Intel (-8.80 Prozent auf 59.97 USD) und CoreWeave (-8.60 Prozent auf 50.15 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’670’297 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.493 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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