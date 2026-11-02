Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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Verkaufsempfehlungen KW 44 02.11.2026 03:36:16

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

    Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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    Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

    Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

    Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

    Themen im Video:
    • Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
    • Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
    • Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
    • BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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    Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
    Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
    SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
    Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
    Long 13’860.54 13.79 SNASBU
    Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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