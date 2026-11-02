NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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02.11.2026 20:03:26
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter
Mit dem NASDAQ 100 geht es derzeit abwärts.
Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.38 Prozent tiefer bei 28’276.48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.621 Prozent höher bei 28’561.17 Punkten in den Handel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’276.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 28’753.39 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28’274.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 25’858.13 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.18 Prozent zu. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 20.24 Prozent auf 662.77 USD), Copart (+ 5.97 Prozent auf 31.93 USD), DoorDash (+ 5.82 Prozent auf 189.40 USD), PDD (+ 5.33 Prozent auf 82.80 USD) und Autodesk (+ 5.13 Prozent auf 262.41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lumentum (-16.50 Prozent auf 702.00 USD), Marvell Technology (-10.79 Prozent auf 175.20 USD), Astera Labs (-8.51 Prozent auf 236.68 USD), Seagate Technology (-6.83 Prozent auf 600.59 USD) und Intel (-6.72 Prozent auf 61.34 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 20’240’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.493 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5.60 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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